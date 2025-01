Polistirolo a fuoco in una falegnameria: i vigili del fuoco salvano l’attività

Spread the love

ISTRANA – Erano le 9.30 di oggi, mercoledì, quando in un’azienda di lavorazione del legno in via Morgano a Istrana, durante la posa di una guaina catramata, un principio d’incendio ha fatto scattare l’allarme al 115. A prendere fuoco è stato del materiale isolante che era stato posizionato sul muro. Nonostante la velocità di propagazione delle fiamme, che hanno coinvolto anche del polistirolo, nessuno è rimasto ferito e i vigili del fuoco sono riusciti a estinguerlo.

Le squadre sono arrivate dai distaccamenti di Treviso e di Castelfranco Veneto: i pompieri hanno esaminato l’area dopo aver spento il rogo, provvedendo a un’accurata analisi dell’area per evitare possibili ulteriori focolai nelle ore successive. Le operazioni di bonifica si sono concluse dopo circa un’ora e mezza.

IL GAZZETTINO