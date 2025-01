Il Fondo Monetario taglia le stime sul Pil dell’Italia. Bankitalia: “Crescita stenta”

Spread the love

MILANO – Doppia doccia fredda per il Pil italiano. Il Fondo monetario ha rivisto al ribasso la crescita dell’Italia per il 2025, riducendola a +0,7%, ovvero 0,1 punti percentuali rispetto alle previsioni precedenti.

Fredda anche la lettura di Banca d’Italia, che nel proprio bollettino economico conferma per l’anno in corso un +0,8% di crescita, rimarcando poi che – in Italia “la crescita dell’economia stenta a recuperare vigore”.

Nelle sue nuove previsioni economiche, l’istituto di Washington ha comunque rivisto al ribasso le previsioni di crescita per il 2025 e il 2026 anche di Germania e Francia. La locomotiva tedesca è attesa crescere quest’anno dello 0,3% (-0,5 punti percentuali) e il prossimo dell’1,1% (-0,3 punti). Il Pil francese segnerà invece un +0,8% nel 2025 (-0,3 punti) e un +1,1% nel 2026 (-0,2).

LA REPUBBLICA