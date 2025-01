VIDEO – Maltempo in Sicilia – 315 gli interventi portati a termine, più colpite le province di Catania, Enna e Ragusa.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Continua da stamattina il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco su tutto il territorio siciliano per far fronte ai danni causati dalle forti piogge: 315 gli interventi portati a termine, più colpite le province di Catania, Enna e Ragusa.

A Randazzo (CT) evacuate 14 persone minacciate dall’innalzamento del livello dell’acqua del torrente Annunziata. Raddoppiato il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale nella regione.

Nella clip video opere di messa in sicurezza di strutture danneggiate dal vento e taglio piante pericolanti nella città di Ragusa.

Report situazione interventi maltempo dalle 00,00 alle 18,00 del 17/01/2025

n. 87 interventi espletati nel territorio della provincia di Catania. – n. 18 interventi in corso riguardanti danni d’acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici e prosciugamenti, alberi pericolanti. – n. 104 interventi da espletare

I territori principalmente interessati sono i comuni di Catania, Randazzo, Belpasso, Adrano, Paternò, Acireale, Mascalucia. Il video si riferisce al porticciolo di San Giovanni li Cuti a Catania dove c’è stato un crollo di una piccola parte del molo.

Dalle prime ore di stamani, squadre dei Vigili del Fuoco, del Comando di Ragusa, sono impegnate per interventi riconducibili alle avverse condizioni meteo che stanno imperversando sulla Provincia di Ragusa e buona parte del versante orientale della Sicilia. Già da ieri sera la Direzione regionale VVF ha disposto, per oggi, il raddoppio delle squadre operative dei Comandi e Distaccamenti VF nelle Provincie interessate dalle avverse condizioni meteo, al fine di far fronte alle prevedibili numerose chiamate di soccorso. Nella mattinata di oggi sono pervenute, alla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa, una quarantina di richieste di soccorso riguardanti soprattutto interventi per lamiere, coperture, alberi e pannelli pubblicitari, divelti.