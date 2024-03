Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Savona – Quattro squadre al lavoro dalla notte in via Venezia, a Savona, per l’incendio in un appartamento al sesto piano di un condominio: palazzo evacuato, fondamentale l’autoscala per portare in salvo due persone. In corso la bonifica e le verifiche per accertare le cause.

VIDEO