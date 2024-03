Schiantato al decollo un aereo ultraleggero: due morti a Viterbo

Spread the love

Si è consumato nei cieli di Vejano, nel Viterbese, un incidente che è finito in tragedia quando un aereo ultraleggero è precipitato in fase di decollo. Le vittime, due uomini di circa sessant’anni, erano partite da Roma Aeroclub Prenestino alle 14 e avevano fatto tappa all’aviosuperficie di Vejano. L’incidente si è verificato a circa un chilometro dalla pista, incendiando l’aereo e non lasciando speranza di sopravvivenza ai due passeggeri.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’ultraleggero abbia riscontrato problemi durante il decollo, non riuscendo a guadagnare quota e precipitando quindi quasi immediatamente al suolo.

L’impatto è avvenuto in una zona impervia, rendendo l’intervento dei soccorritori difficile e praticamente impossibile per i due uomini, due sessantenni esperti piloti, salvarsi dopo che l’aereo ha preso fuoco in seguito all’impatto.

notizie.it