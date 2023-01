Sesso, gioco erotico finisce male: corsa al pronto soccorso ma devono arrivare i vigili del fuoco

Spread the love

Sesso finito decisamente in modo… insolito. Si comincia con un gioco erotico in camera da letto e si finisce in sala operatoria con il chirurgo di turno che deve richiedere il supporto dei vigili del fuoco per un’operazione ad “alto rischio”. L’intervento, per così dire, abbastanza inusuale risale ad alcuni giorni fa. Tutto si svolge all’ospedale di Portogruaro (Venezia) nel tardo pomeriggio di mercoledì, quando al pronto soccorso arriva una coppia di amici. La storia è riportata dal quotidiano

Uno dei due lamenta fortissimi dolori al basso ventre tanto da non riuscire quasi a parlare. Più precisamente la sofferenza insopportabile è localizzata nelle parti intime. Le fitte sono talmente lancinanti da fargli superare anche la vergogna residua. Già perché l’origine delle sue condizioni critiche è dovuta all’anello fallico che si era infilato per prolungare l’erezione e ottenere più piacere sessuale. Ma qualcosa è andato storto perché quel cerchio in metallo non è più riuscito a toglierlo con la spiacevolissima conseguenza del blocco del flusso sanguigno e con il resto che lasciamo all’immaginazione.

ilgazzettino