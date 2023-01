Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI REGGIO CALABRIA

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria, distaccamenti di Polistena e Palmi, sono impegnate dalle ore 23.30 circa nel comune San Pietro di Carida’ c.da Torre per un incendio capannone all’interno di una azienda agricola. Il rogo ha interessato macchine agricole, autovetture, un escavatore, numerose rotoballe di fieno ed alcuni capi di bestiame che erano rinchiusi all’interno della struttura. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco con dodici unità e quattro automezzi è valso a circoscrivere l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme alle strutture adiacenti. Le operazioni di smassamento e spegnimento sono ancora in atto.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Non si registrano danni a persone.

Accertamenti in corso circa l’origine del rogo.