Esplosione in garage, villa a fuoco nella frazione di Roverdicrè. Chiusa la strada per Rovigo

Spread the love

ROVIGO – Due botti e subito dopo le fiamme che si sono innalzate in cielo hanno destato la tranquillità di Roverdicrè, piccola frazione a due passi da Rovigo. L’incendio è divampato verso le 5.15 nel garage a pian terreno di un villino accostato ed abitato da una coppia di sessantenni usciti in strada incolumi tra le urla e la paura dei vicini risvegliati dai boati e che hanno chiamato i Vigili del fuoco.

Arrivati in pochi minuti nella casetta in via Pozzato 16 i pompieri si sono fatti strada tra la fitta coltre di fumo che usciva dal garage. Vernici, un’auto Minie i suoi pneumatici nonché del materiale in legno probabilmente hanno provocato gli scoppi che hanno destato il vicinato, mentre altro materiale presente nel garage ha alimentato il fuoco.

el giro di pochi minuti tutto è stato messo in sicurezza. E durante le operazioni il cagnolino della famiglia è scappato all’esterno incolume ma impaurito. Ora bisognerà attendere l’esito degli accertamenti per l’abitabilità della casetta a due piani e di quella adiacente. Insieme ai Vigili del fuoco indagano i Carabinieri che hanno chiuso al traffico la strada che conduce nel capoluogo.

il gazzettino