Andrea Conti vince i Campionati Italiani di Taekwondo

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

E’ il quinto titolo nazionale per l’atleta di Monte San Savino, classe 2002, che già era salito sul gradino più alto del podio nel 2015, nel 2016, nel 2019 e nel 2021. Per Conti, già atleta della NrGym Taekwondo Arezzo, si tratta della prima vittoria con la maglia delle Fiamme Rosse, il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di cui il taekwondoka aretino fa parte da alcuni mesi e con cui lo scorso ottobre aveva già conquistato una medaglia d’oro al “Dracula Open” di Bucarest, in Romania.

Conti ha disputato quattro incontri nella categoria -54kg. Per primo ha incontrato Vincent De Domenico della Asd New Marzial Mesagne, vice campione italiano nel 2022, che ha sconfitto 15-1 nel primo round e 13-1 nel secondo round.

