Cpr di Ponte Galeria, esplosa bomba carta: fiamme e proteste dei migranti

Verso le 17 di pomeriggio un gruppo di manifestanti del gruppo anarchico Hurya si è riunito nei pressi del Cpr di Ponte Galeria per manifestare in sostegno degli ospiti del centro. In totale si contavano circa una cinquantina di persone presenti quest’oggi, quando è esplosa d’un tratto una bomba carta che ha contributo a provocare fumo e l’intervento dei vigili del fuoco. L’esplosione avrebbe infatti acceso anche le sterpaglie nei pressi del centro, mandandole a fuoco.

