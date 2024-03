Crolla il tetto al Borgo Marinaro di Porto Sant’Elpidio, evacuati gli inquilini: allarme per un’anziana allettata

Spread the love

Allarme in via IV Novembre ieri mattina. Tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Fermo, all’opera una squadra di pompieri muniti di autoscala.

Due persone sono state soccorse e trasportate all’ospedale, madre e figlio. Lei 85 anni, lui 60. Per il soccorso è intervenuto il personale della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio con due ambulanze e l’automedica del 118.

I due sono stati accompagnati al pronto soccorso del Murri per accertamenti ma, per fortuna, non sono rimasti feriti. Sono però stati evacuati, perché la casa è stata dichiarata inagibile.

corriere adriatico