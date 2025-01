VIDEO – Cuba, bus turistico con italiani finisce fuori strada: morta la coordinatrice del viaggio

Spread the love

Un gruppo di sette turisti italiani è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Cienfuegos, a Cuba: una nostra connazionale, Patrizia Crisolini Malatesta, 67 anni, è morta nello schianto, mentre gli altri sono rimasti feriti. Tra le vittime anche una guida turistica cubana mentre l’autista è rimasto ferito. La dinamica dell’incidente, ha fatto sapere la Farnesina, è ancora in via di accertamento da parte delle autorità locali. Non ci sarebbe stato il coinvolgimento di altri mezzi. Il bus sui cui viaggiavano i turisti sarebbe finito fuori strada autonomamente per cause al momento non chiare.

L’ambasciatore d’Italia all’Avana Roberto Vellano è a Cienfuegos per prestare direttamente assistenza ai connazionali. Dal confronto con i medici è emerso che i turisti italiani ricoverati in “codice rosso” sono 4: i feriti sono in prognosi riservata, ma in condizioni stabili. Lo riferisce una nota della Farnesina.

https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/turisti-italiani-incidente-stradale-cuba-morto_92610863-202502k.shtml