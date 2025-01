Incendio nei Magazzini del Cotone al Porto Antico: evacuati cinema e ristoranti

Spread the love

Genova. Una incendio è divampato poco dopo mezzogiorno nell’iconico edificio dei Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova, con una densa colonna di fumo che in pochi minuti si è alzata in cielo, visibile praticamente da tutta la città affacciata sul mare.

Sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre. Al momento le informazioni sono frammentaria: secondo le prime indiscrezioni a prendere fuoco sarebbero stati dei materiali stoccati in una parte del sottotetto.

Per cautela tutto l’edificio è stato evacuato comprese le sale cinema e i ristoranti e i locali del posto per permettere le operazioni di spegmimento anche con l’uso della autoscala. Al momento ci sarebbe un ferito soccorso e curato sul posto in codice giallo. Sul posto anche la polizia di stato e la polizia locale che stanno coordinando il cordone di sicurezza intorno all’edificio: anche il parcheggio e l’autosilos sono al momento off limits.

