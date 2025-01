Fiamme a Lodi Vecchio: il rogo coinvolge due capannoni industriali

Spread the love

La notte scorsa, la tranquillità di Lodi Vecchio è stata interrotta da un incendio di vaste proporzioni che ha coinvolto due capannoni industriali. Le fiamme, visibili a distanza, hanno destato preoccupazione tra i residenti e hanno richiesto l’intervento immediato delle autorità competenti. I capannoni, uno adibito allo stoccaggio di pedane in legno e l’altro contenente materiali tessili, sono stati avvolti dal fuoco, creando una situazione di emergenza che ha richiesto un’azione rapida e coordinata.

Allerta lanciata da passanti, le squadre dei vigili del fuoco sono giunte sul posto in tempi record. Diverse unità, provenienti dai comandi di Lodi e Milano, insieme al distaccamento volontario di Melegnano, hanno lavorato incessantemente per domare le fiamme. Nonostante gli sforzi, dopo otto ore di lavoro, il rogo non era ancora completamente spento, ma è stato possibile contenere l’incendio, evitando che si propagasse ad altre strutture della zona industriale. La professionalità e la determinazione dei vigili del fuoco hanno impedito un disastro ancora maggiore.

