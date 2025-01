Spread the love



E’ Patrizia Cassi la 62enne deceduta nello schianto contro un camion a Landriano: la sua Panda è andata completamente distrutta all’impatto con il mezzo pesante.

Tragedia sulla strada provinciale SP2 a Landriano, dove ieri pomeriggio Patrizia Cassi, 62 anni, ha perso la vita in un violento incidente stradale. La donna, residente a Vidigulfo, stava guidando la sua Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante. L’impatto, avvenuto poco prima delle 14.30, è stato fatale.

L’allarme è scattato immediatamente e l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso e l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre la donna dalle lamiere, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 62enne. La sua Fiat Panda è rimasta incastrata sotto la motrice del camion, andando completamente distrutta.

https://primapavia.it/cronaca/morta-nello-scontro-frontale-con-un-camion-patrizia-cassi-aveva-62-anni

https://youtu.be/vH6CoBA_x7E