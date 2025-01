Roma, parte il cantiere della fermata ferroviaria Pigneto: sarà un nuovo collegamento con la metro C

Spread the love

Roma Capitale ha fatto sapere che è in partenza il cantiere per la realizzazione della fermata ferroviaria Pigneto con collegamento alla stazione metropolitana linea C. Si tratta di un intervento, a cura di Rete Ferroviaria Italiana, che rientra tra quelli essenziali individuati nel programma del Giubileo 2025.

Per garantire la messa in opera dei lavori – spiega il Campidoglio – da lunedì 20 gennaio saranno necessarie alcune modifiche alla disciplina del traffico.

Nello specifico – continua – nella fase propedeutica da lunedì 20 a mercoledì 22 gennaio 2025, viene istituito il divieto di fermata su entrambi i lati di Circonvallazione Casilina Ovest e Circonvallazione Casilina Est. Per quest’ultimo, il tratto interessato dal divieto è tra via del Pigneto e via F. L. de Magistris.

Dal 23 gennaio al 10 marzo 2025 – conclude il Campidoglio – saranno attivi divieti di sosta lungo la circonvallazione Casilina Ovest, tra via Casilina e via Prenestina, e sul tratto della Circonvallazione Est tra via del Pigneto e via De Magistris. Lo schema di circolazione non comporta modifiche alla viabilità.

