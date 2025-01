Sorelle trovate morte in casa a Roma, Angela e Amelia Gammeri avevano 93 e 87 anni. I condomini: «Non ne avevamo notizie da mesi»

Spread the love

Due sorelle, Angela e Amelia Gammeri, sono state trovate morte in casa stamattina in via dei Dardanelli, nel quartiere Prati. A dare l’allarme, attorno alle 10, l’amministratore. Insospettito perché non aveva loro notizie da mesi, ha deciso di allertare i soccorsi.

Sul posto vigili del fuoco e poliziotti del commissariato Prati. I corpi delle due donne, di 93 e 87 anni, erano in avanzato stato di decomposizione. Si ipotizzano cause naturali, ma sarà l’autopsia a stabilire con esattezza i motivi del decesso.

I condomini della palazzina in cui le due anziane vivevano, hanno riferito che non avevano loro notizie da oltre un mese e il cattivo odore che arrivava dal loro appartamento ha fatto temere per il peggio. Sospetti purtroppo fondati. Questa mattina, infatti, i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia Prati, hanno fatto accesso nell’alloggio trovando i due cadaveri in avanzato stato di decomposizione, compatibile non la morte avvenuta almeno un mese prima. L’appartamento era chiuso dall’interno e non sono stati trovati segni di scasso. Il medico legale, inoltre, non ha trovato sui corpi segni di violenza tanto che ha ipotizzato la morte naturale per entrambe. L’autorità giudiziaria, comunque, come detto, ha disposto il sequestro delle salme ai fini dell’autopsia, facendole trasferire nell’obitorio del policlinico Gemelli.

IL GAZZETTINO