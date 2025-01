Mercedes a fuoco nel sottopasso, il fumo raggiunge la tangenziale: traffico in tilt. Danneggiata anche una centralina elettrica: disagi a case e negozi

Spread the love

SILEA (TREVISO) – Poco prima delle 13 di oggi, 21 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Lanzaghe all’altezza del sottopassaggio a Silea per l’incendio di un’auto.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Treviso, ha spento la Mercedes classe A completamente avvolta dalle fiamme, i cui prodotti della combustione hanno invaso la tangenziale sovrastante creando difficoltà al traffico. Danneggiata anche una centralina elettrica, che ha creato disagio alle abitazioni e i negozi della zona.

Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto i carabinieri e personale di Veneto strade. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 14.30.

In mattina i vigili del fuoco sono anche intervenuti in Via Roma a Ponzano Veneto per un incidente tra due auto rimaste danneggiate, senza danni a persone. La squadra ha messo in sicurezza i mezzi. Sul posto personale del Suem e la polizia stradale.

