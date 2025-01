Monastir, scontro sulla 131: auto ribaltata, due feriti gravi

Spread the love

Brutto incidente stradale stamattina sulla statale 131, all’altezza di Monastir direzione Sassari. Per cause ancora in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate: una di queste, un camioncino, si è ribaltato e distrutto nell’impatto.

All’interno delle auto coinvolte c’erano solo i due conducenti, senza altri passeggeri, che sono feriti in gravi condizioni. Sul posto il personale del 118 con le ambulanze per i primi soccorsi: sono stati trasportati in ospedale, in codice rosso, rispettivamente all’ospedale Brotzu e al Policlinico di Monserrato. Presenti anche i vigili del fuoco, l’Anas e la Polizia stradale.

L’incidente è avvenuto attorno alle 7.30, poco dopo lo svincolo per l’ingresso a Monastir e dal lato opposto rispetto all’autovelox. Una delle due corsie direzione Sassari, per alcune ore, è stata chiusa al traffico: la circolazione per tutta la mattina ha visto pesanti rallentamenti, con lunghe code che riguardavano anche le strade di accesso a Monastir.

(Unioneonline/r.sp.)