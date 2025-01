amponamento tra mezzi pesanti a Salzano, code lungo il Passante

Spread the love

L’incidente è avvenuto attorno alle 11.40 di oggi, giovedì 23 gennaio, tra i caselli di Spinea e Martellago-Scorzè. Ferito in maniera lieve un camionista

Un tamponamento tra mezzi pesanti ha provocato fino a 3 chilometri di coda lungo il Passante di Mestre, tra i caselli di Spinea e Martellago-Scorzè, in direzione Trieste.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11.40 di oggi, giovedì 23 gennaio, nel territorio di Salzano. Il conducente di uno dei due veicoli coinvolti nella collisione è rimasto ferito in maniera non grave, ma per farlo uscire dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti anche il soccorso stradale e gli agenti della polizia stradale, cui è spettato effettuare i rilievi del caso. Gli ausiliari di Cav, invece, hanno condotto attività di assistenza, messa in sicurezza e presegnalazione. Poco dopo le 12.30 i veicoli transitavano solo lungo la corsia di sorpasso.

