San Donà, la visita dei Vigili del Fuoco ai ragazzi del Centro occupazionale diurno

Non solo prevenzione incendi e soccorso. I vigili del fuoco si dimostrano sempre presenti in caso di bisogno della popolazione, e in prima linea anche nella vicinanza ai più fragili.

Dopo la loro visita dell’Epifania alla pediatria dell’Ospedale di San Donà, quando hanno fatto visita ai bambini ricoverati consegnando loro dei doni, i pompieri del distaccamento sandonatese hanno fatto visita ai ragazzi del Centro occupazionale diurno Ceod.

L’iniziativa, nata dall’ausiliario Alberto Venerio, ha riscosso grande entusiasmo da parte degli ospiti del centro, che hanno potuto vedere da vicino, e toccare con mano, anche un mezzo utilizzato nell’attività quotidiana dei Vigili del Fuoco.

Il tutto alla presenza del nostro direttore generale Mauro Filippi, del personale del Ceod, e del capo distaccamento Ermes Capiotto.

«I “nostri ragazzi” hanno ricevuto anche un inaspettato piccolo omaggio da parte dei Vigili del Fuoco – ha riportato sui social l’Azienda Sanitaria – e hanno subito ricambiato il bel gesto, donando alcune creazioni fatte rigorosamente a mano dagli utenti stessi del centro»

