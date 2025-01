VIDEO- L’incendio della chiesa abbandonata si diffonde a 4 strutture

Spread the love

ST. LOUIS, Missouri — Gli investigatori stanno cercando di scoprire la causa del violento incendio che ha distrutto lunedì una chiesa vuota nel quartiere di Hyde Park.

L’edificio in mattoni di 164 anni si trova all’angolo tra la 19th Street e Newhouse Avenue, appena a nord di Old North St. Louis. È almeno la quinta chiesa a bruciare in città in altrettanti anni. I vigili del fuoco di St. Louis hanno iniziato a combattere l’incendio intorno alle 11:30 di lunedì

La chiesa tentacolare è crollata in parte e le squadre hanno lavorato dalle strade, fuori dalla zona del crollo, per cercare di contenere l’incendio. La loro lotta ha incluso l’uso di cinque corsi d’acqua da camion dei pompieri aerei.