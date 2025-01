Eur, vandali in azione all’istituto Ruiz. Svuotati 12 estintori: scuola inagibile

Spread the love



Dai corridoi, alle classi fino all’aula magna. Una coltre bianca che ha reso inagibile la scuola. Vandali in azione all’istituto tecnico commerciale Vincenzo Arangio Ruiz di viale Africa dove la scorsa notte un gruppo di persone non identificate ha fatto irruzione all’interno della scuola durante l’orario di chiusura. Per accedere la banda ha forzato la porta della palestra al piano seminterrato, danneggiandola. Una volta dentro sono stati aperti e svuotati 12 estintori all’interno dell’istituto dell’Eur.

https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/01/21/news/eur_vandali_istituto_ruiz_estintori_scuola_inagibile-423952002