VIDEO – Incendio sulla piattaforma petrolifera Campo Rospo Mare, al largo di Termoli

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

ncendio su una piattaforma petrolifera al largo di Termoli, in provincia di Campobasso: fiamme spente, in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area da parte delle squadre di vigili del fuoco, giunte in alto mare trasportati da una motovedetta della guardia costiera. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

n incendio è divampato sulla piattaforma petrolifera “Campo Rospo Mare”, al largo della costa molisana. L’emergenza è scattata intorno alle 14. Sul posto la Motovedetta della Guardia costiera di Termoli (Campobasso) con a bordo i Vigili del Fuoco.

Tutti evacuati gli operai che erano al lavoro sulla piattaforma: sono stati trasbordati su un mezzo per restare al riparo dalle fiamme.