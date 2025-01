Morì durante i soccorsi per un incendio: ad Adelfia una strada ricorda il vigile del fuoco Ignazio Minervini

Spread the love

delfia intitola una strada al vigile del fuoco Ignazio Minervini, scomparso durante un’operazione di servizio nel 1991.

Era la notte del 25 giugno quando Minervini, 33 anni, in forze al comando di Bari, intervenne con altri colleghi per un incendio nel territorio di Bitonto, nel capannone di un salottificio. In quell’operazione, a causa del crollo della struttura, persero la vita tre vigili del fuoco; un altro riportò ferite gravi, con danni permanente. Si trattò di uno degli incidenti “più gravi della storia del Corpo Nazionale e che ha profondamente segnato il Comando di Bari”, ricordano proprio dal Comando provinciale.

Questa mattina, il sindaco di Adelfia, Giuseppe Cosola alla presenza del comandante dei vigili del fuoco di Bari Rosa D’Eliseo, del direttore regionale della Puglia Michele Mazzaro, e di numerose altre cariche amministrative e militari, ha scoperto la targa di intitolazione di una strada del Comune al vigile scomparso oltre trent’anni fa. Presenti anche i parenti di Ignazio Minervini, che hanno partecipato alla cerimonia molto sentita e piena di commozione

https://www.baritoday.it/cronaca/adelfia-strada-dedicata-vigile-fuoco-minervini-morto-servizio.html