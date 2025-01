VIDEO – Scoppia un enorme incendio al casinò Royal Yak di Culiacan, in Messico.

Spread the love

Un vasto incendio e alcune esplosioni hanno devastato un parco giochi al coperto e un casinò nella città messicana di Culiacán. Un uomo di 39 anni è stato trasportato d’urgenza in un ospedale della zona per curare le ustioni alle mani e alla schiena. Altre due persone sono state curate sul posto dai paramedici in stato di shock.

Il direttore della Protezione civile Roy Navarrete ha dichiarato al canale televisivo N+ Mas News che l’incendio è scoppiato all’Air Jump Trampolines Park, un parco giochi per bambini, mentre gli operai erano impegnati nei lavori di riparazione.

Hanno tentato di spegnere l’incendio da soli prima che divampasse in modo incontrollato e si estendesse al Casino Royal Yak.