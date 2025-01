Incendio di un tetto in legno di un’abitazione di due piani

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

ZEVIO (VR) – Alle 17:45 circa odierne, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Tre ponti a Zevio (VR) per l’incendio di parte di un tetto in legno di un’abitazione di due piani fuori terra.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse dalla sede centrale con 3 mezzi tra cui un’autoscala e 10 operatori, sono riusciti a sezionare parte della copertura del tetto, evitando la propagazione dell’incendio all’intera copertura.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate da poco con la rimozione del materiale bruciato allo scopo di scongiurare ulteriori inneschi.

L’abitazione per i danni subiti, è stata resa inagibile e la famiglia ha trovato ospitalità da un parente.