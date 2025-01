RAVENNA: Camion di pollame si ribalta, decine di animali sulla carreggiata

Spread the love

Un grave incidente si è verificato ieri martedì, poco prima delle 13:30 lungo la E45, nel tratto che attraversa il territorio ravennate. Un camion con rimorchio, adibito al trasporto di pollame, si è ribaltato al chilometro 236, nei pressi dell’uscita di Casemurate, in direzione Cesena. Le dinamiche dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma secondo le prime informazioni non risulterebbero coinvolti altri veicoli. Nel ribaltamento, purtroppo, diversi animali trasportati nel rimorchio hanno perso la vita e molti altri hanno invaso la carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre di Anas, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco per gestire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area. Per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo, il tratto della E45 in direzione Cesena è stato temporaneamente chiuso al traffico.

I veicoli in transito sono stati deviati lungo un percorso alternativo: è stata istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Standiana – Mirabilandia, con rientro possibile allo svincolo di Casemurate.

