I vigili del fuoco di French River intervengono in soccorso di Pugsy

FRENCH RIVER, Ontario — Il dipartimento dei vigili del fuoco di French River ha avuto una settimana difficile, dovendo intervenire su tre incendi strutturali. Il dipartimento ha definito la settimana “impegnativa”, ma grazie “alla forza e alla dedizione del nostro team” hanno superato queste sfide senza infortuni.

Ma poi venerdì mattina, dopo che il dipartimento è stato inviato in una casa a Noelville per il terzo incendio della settimana, gli stanchi vigili del fuoco hanno ricevuto un piccolo regalo dall’universo, uno che “ha portato un momento speciale che ci ha davvero scaldato il cuore”.

Mentre le squadre stavano eseguendo un controllo generale dell’edificio, il tenente Lukas Woolridge notò qualcosa di insolito attraverso la porta principale: un cesto di vestiti che sembrava muoversi.

All’interno di quel cesto, Woolridge ha trovato una “sorpresa inaspettata ma bellissima”, ha detto il dipartimento in un post su Facebook , “un piccolo carlino, rannicchiato al sicuro in un cesto di vestiti in mezzo al caos”.

Fortunatamente per il piccolo tesoro, l’incendio è stato in gran parte contenuto al secondo piano della struttura e il cucciolo è stato isolato in modo sicuro tra i vestiti.

“Contro ogni previsione, Pugsy è rimasto illeso”, ha detto il dipartimento dei vigili del fuoco. “Poco dopo, abbiamo avuto la gioia di riunire questo coraggioso piccolo ragazzo con il suo proprietario”.

I vigili del fuoco di French River hanno affermato che questo momento di gioia è stato un utile promemoria del loro ruolo nella comunità.

“Momenti come questi ci ricordano perché facciamo quello che facciamo. Non si tratta solo di proteggere gli edifici, ma di preservare vite, grandi o piccole, e offrire speranza nei momenti difficili.

“Non potremmo essere più orgogliosi del nostro team e della comunità che serviamo. Lasciamo che questa storia serva da promemoria di resilienza, speranza e del legame incrollabile tra le persone e i loro familiari pelosi”.