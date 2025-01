Como- incendio in una casa – quattro squadre di Vigili del Fuoco in intervento – stamane incidente tra due vetture

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Quattro squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e dei distaccamenti di Cantù e Appiano Gentile sono impegnate in Como loc. Casate via Virgilio per incendio abitazione.

L’allarme è scattato prima delle 17; non sono coinvolte persone o conseguenze di intossicazione. Non sono ancora state accertate le cause dell’incendio e il punto di innesco. Controlli a spegnimento ultimati. L’intervento ancora in corso

—————————————

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente oggi poco dopo le 11 in Como via D’Annunzio per incidente stradale. Coinvolte due vetture. Una persona incastrata. Due feriti in codice giallo. In posto due squadre VVF