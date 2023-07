Oggi i funerali del Vigile del fuoco Massimo Viglierco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO ūüĒ•

Si svolgeranno oggi, sabato 22 luglio, alle ore 16.00 nella chiesa parrocchiale di San Dalmazzo a Cuorgnè i funerali del Vigile del fuoco Massimo Viglierco. Il feretro partirà alle 15 dalla camera ardente allestita nel distaccamento di Ivrea.

Il fatto:

√ą purtroppo deceduto nell‚Äôospedale San Giovanni Bosco di Torino il vigile del fuoco coordinatore Massimo Viglierco, 55 anni, in servizio al distaccamento di Ivrea. Ha perso la vita a seguito del terribile incidente stradale avvenuto poco prima delle 19 di ieri a Castellamonte mentre era alla guida dell‚Äôautopompa per raggiungere il luogo dove era stato segnalato un incendio. Feriti gli altri due colleghi che viaggiavano a bordo.

Alla sua famiglia il cordoglio del Capo Dipartimento Laura Lega, del Capo del Corpo Carlo Dall’Oppio e dei colleghi vigili del fuoco di tutta Italia.

La squadra del distaccamento di Ivrea era in viaggio sulla provinciale 222 quando il mezzo √® improvvisamente andato fuori strada, invadendo la corsi opposta e andandosi a schiantare contro la recinzione di una casa. Le condizioni di Massimo Viglierco, il Vigile del fuoco alla guida dell‚Äôautopompa, sono apparse subito disperate. √ą stato rianimato sul luogo e trasportato immediatamente in ambulanza all‚Äôospedale San Giovanni Bosco di Torino ma purtroppo non ce l‚Äôha fatta. Feriti gli altri due colleghi che erano sul mezzo, che sono stati medicati sul posto e poi trasferiti all‚Äôospedale di Ivrea per accertamenti.

Vedi anche