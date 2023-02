Video Esercitazione – Evacuazione dell’ascensore panoramico nella Mole Antonelliana, bloccato a 40 metri di altezza con persone nella cabina

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Evacuazione dell’ascensore panoramico nella Mole Antonelliana, bloccato a 40 metri di altezza con persone nella cabina. Questo lo scenario di soccorso simulato dal team speleo e dai piloti di droni dei vigili del fuoco di Torino.

Lo scenario dell’addestramento, unico per la sua specie, ha consentito al nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) di testare le manovre per l’evacuazione di disabili nell’ascensore bloccato a metà corsa. Test anche per i piloti del nucleo SAPR (Sistemi a Pilotaggio Remoto), che hanno fatto volare i droni in un ambiente confinato anche con operazioni di pilotaggio tramite visore.

VIDEO