Video – Brucia il tetto di un’abitazione nell’Alto Garda- intervengono una ventina di vigili del fuoco con diversi mezzi

RIVA DEL GARDA. Una ventina i vigili del fuoco impegnati per spegnere l’incendio divampato nell’Alto Garda e che ha avvolto il tetto di una casa. Ingenti i danni, ma il tempestivo arrivo degli operatori ha permesso di salvare buona parte della copertura. Inoltre non si registrano, fortunatamente, feriti o intossicati.

L’allerta è scattata intorno alle 15.30 di oggi, giovedì 2 febbraio, in via Negrelli a Riva del Garda. Una colonna di fumo, un acre odore di bruciato in zona e le fiamme.

Il rogo si è propagato velocemente sul tetto di una casa. Immediato l’allarme e sul posto sono arrivati 20 vigili del fuoco di Riva del Garda con 2 autopompe, 1 piattaforma e 1 autoscala. A supporto delle attività il corpo di Arco. Presenti anche polizia e carabinieri.

