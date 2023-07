Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cantù ieri sera alle 21.30 in Senna Comasco per recupero di una salma in un bosco in zona scoscesa su segnalazione dei CC di Cantù (uomo del Marocco di anni 33 anni residente a Balerna presso un centro di soggiorno)