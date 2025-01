Agente ferito investito da un camion dei pompieri scivolato su un vialetto innevato intervenuto per l’incendio nell’abitazione di un accumulatore seriale

Spread the love

NEWTOWN, Connecticut — Un agente di polizia è stato investito da un camion dei pompieri durante un incendio domestico a Newtown martedì, che ha causato il ricovero di un residente in ospedale per inalazione di fumo e il ferimento di altri cinque agenti.

Secondo il tenente Scott P. Smith del dipartimento di polizia di Newtown , gli agenti sono intervenuti per la prima volta presso l’abitazione di Parmalee Hill Road intorno all’una di pomeriggio per un controllo e hanno trovato l’abitazione in pessimo stato.

Smith ha detto che la polizia ha parlato con il residente attraverso una porta chiusa mentre l’occupante era in cucina. Durante la conversazione, gli agenti hanno notato un incendio e una grande quantità di fumo provenire dalla stufa.

La polizia ha fatto irruzione nella residenza ed è stata ostacolata da ciò che è stato descritto come condizioni di accumulo, secondo Smith. Dopo diversi minuti, gli agenti sono riusciti a far uscire il residente dalla casa.

L’individuo è stato trasportato in ambulanza in un ospedale della zona per essere valutato per inalazione di fumo e altre lesioni, ha detto Smith.