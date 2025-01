Il vescovo di Bolzano si è scusato per gli abusi sessuali nella sua diocesi

Spread the love

Venerdì il vescovo di Bolzano, Ivo Muser, ha chiesto scusa per gli abusi sessuali su minori commessi nella sua diocesi e raccontati in un rapporto indipendente pubblicato lunedì. «Chiedo perdono ai soggetti coinvolti, alle comunità parrocchiali, ai sacerdoti accusati e ai fedeli della nostra diocesi per le mie mancanze come vescovo, assumendomene ogni responsabilità» ha detto Muser. Il vescovo ha aggiunto che alla luce della perizia è urgente un cambiamento culturale all’interno della Chiesa cattolica, affinché vengano riconosciuti gli abusi commessi e si operi in modo adeguato per evitare che ne vengano commessi altri.

L’indagine era stata commissionata dalla diocesi di Bolzano-Bressanone allo studio legale Westpfahl Spilker Wastl di Monaco di Baviera, in Germania, che aveva già esperienza sul tema. I legali hanno avuto accesso agli archivi diocesani, ma il vescovo non aveva potuto leggere le 631 pagine del rapporto finché non sono state presentate al pubblico lunedì. Per questa ragione la diocesi aveva organizzato una conferenza stampa in cui commentare i risultati del rapporto soltanto per oggi, venerdì 24 gennaio. Muser ha spiegato al Post che negli scorsi anni si era parlato della necessità di affidare una perizia a un ente indipendente durante i consigli diocesani, e che la «gran parte» dei sacerdoti si era detta d’accordo.

https://www.ilpost.it/2025/01/24/vescovo-bolzano-scuse-abusi-sessuali/?utm_source=newsshowcase&utm_medium=gnews&utm_campaign=CDAqEAgAKgcICjCChKYLMOqOvgMwkpXoAw&utm_content=rundown