Studente 17enne accoltellato a Roma dopo una lite a scuola

ANSA – La lite a scuola e, poco dopo, l’aggressione in strada impugnando un coltello.

Uno studente di 17 anni di origini filippine è stato ferito al collo nel primo pomeriggio in piazza Testaccio, a Roma.

Stava ritornando a casa, intorno alle 14, quando è stato raggiunto da una coltellata. E’ stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza, in codice rosso in ambulanza, all’ospedale San Camillo dov’è ricoverato in gravi condizioni.

Il ragazzo, che compirà 18 anni tra pochi mesi, si trova ora in terapia intensiva e la sua prognosi è al momento riservata. I medici sarebbero comunque fiduciosi e non appare in pericolo di vita. All’ospedale San Camillo sono accorsi anche i genitori quando hanno saputo quello che gli era successo.

Sul luogo dell’aggressione è intervenuta la polizia che indaga ora per far luce sulla dinamica e stabilire le responsabilità.

Da una primissima ricostruzione, sembra che tutto sia nato da un diverbio a scuola con un altro ragazzo, di origini egiziane, che avrebbe poi chiamato anche un suo amico per avere ‘rinforzi’.

Resta da stabilire quanti siano coinvolti nell’aggressione e il ruolo di ognuno. Sembrerebbe che a colpirlo sia stato proprio il ragazzino con cui aveva litigato poco prima a scuola. Restano da accertare i motivi della discussione passata poi alle vie di fatto. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con esattezza quello che è accaduto.