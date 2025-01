Incendio in un cantiere edile a Reggio Emilia, c’è l’ombra del dolo

Spread the love

Distrutto un escavatore a Canali, in via Tassoni. Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute alle 5.30, sul posto anche gli agenti della questura

REGGIO EMILIA – Fiamme in un cantiere edile all’alba di martedì. E’ andato distrutto un escavatore cingolato in via Tassoni all’angolo con via Tolstoj, nella frazione di Canali. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco alle 5.30 oltre agli agenti della questura. Le forze dell’ordine propendono per l’origine dolosa del rogo.

