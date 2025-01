Incendio nel ristorante in collina, complesso intervento per i pompieri: la strada stretta crea problemi ai camion, allerta per le bombole di gpl

Spread the love

L’allarme è scattato alle 13, quando dentro al ristorante – per cause ancora da accertare – è divampato un incendio. Sul posto sono state inviate diverse squadre dei vigili del fuoco da Schio, Bassano e Vicenza con due autopompe, tre autobotti, due moduli antincendio per un totale di 15 operatori. Particolarmente difficile è stato per i mezzi pesanti raggiungere il ristorante, che si trova lungo una strada molto stretta e tortuosa in un piccolo abitato.

Le squadre sono riuscite comunque a circoscrivere le fiamme salvando la parte alloggiativa della struttura. Gravi invece i danni al ristorante. Massima cautela è stata necessaria anche a causa della presenza di bombole di gpl. Nessuna persona è comune rimasta ferita.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, che stanno conducendo gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto. Nel tardo pomeriggio erano ancora in corso le operazioni di bonifica e spegnimento degli ultimi focolai.

