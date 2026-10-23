“Straordinaria”. Il cinema dei Vigili del fuoco per promuovere la cultura della sicurezza

VIGILI DEL FUOCO

È stato presentato al cinema Adriano di Roma il cortometraggio Straordinaria, prodotto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e diretto da Antonio Maria Castaldo. La proiezione del documentario, dedicato alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione, si è svolta nella serata del 21 ottobre nella sala romana. All’evento hanno partecipato il Sottosegretario di Stato all’Interno Emanuele Prisco e il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ing. Marco Ghimenti, a testimonianza dell’importanza attribuita alla promozione della cultura della sicurezza attraverso nuove forme di comunicazione.

La serata è stata organizzata dalla Fondazione Carla Mercurio con il patrocinio di Lazio Film Commission in occasione della 21ª Festa del Cinema di Roma, dopo le presentazioni alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e all’Ortigia Film Festival.

Attraverso il linguaggio della commedia all’italiana, Straordinaria racconta una comune assemblea condominiale chiamata a deliberare alcuni interventi di messa in sicurezza dell’edificio. Tra interessi personali, convenienze economiche e responsabilità collettive, una votazione apparentemente ordinaria finirà per rivelarsi decisiva nel salvare una vita.

Il cortometraggio invita a riflettere su come la prevenzione venga troppo spesso percepita come un costo o un adempimento burocratico, anziché come un investimento fondamentale per la tutela delle persone. Una commedia per raccontare il valore della prevenzione e della responsabilità collettiva.

Nel corso della presentazione, il Sottosegretario Emanuele Prisco ha ribadito l’importanza dell’impegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella sensibilizzazione della collettività, sottolineando come la prevenzione rappresenti uno strumento fondamentale per la salvaguardia della vita umana e come la sua efficacia si misuri soprattutto nella capacità di evitare che un’emergenza si verifichi.

«La commedia è uno degli strumenti più potenti per farlo. Sa raccontare le cose più serie attraverso il ridicolo e mettere a nudo le contraddizioni dell’essere umano senza bisogno di spiegarle», ha spiegato il regista Antonio Maria Castaldo, sottolineando come dietro le situazioni comiche del cortometraggio si nasconda una riflessione sulle conseguenze che anche le scelte apparentemente più insignificanti possono avere sulla vita degli altri.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella diffusione della cultura della prevenzione, componente essenziale della propria missione istituzionale accanto alle attività di soccorso tecnico urgente. La proiezione romana ha rappresentato un’ulteriore occasione per ripetere che la sicurezza è una responsabilità condivisa, che riguarda non soltanto le istituzioni e gli operatori del soccorso, ma ogni cittadino.