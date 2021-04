Svastiche e lancio di ossa al cimitero di Persiceto

Please follow and like us:

I riscontri delle forze di Polizia, impegnate con i Vigili del Fuoco all’interno del cimitero di San Giovanni in Persiceto, hanno confermato le insistenti voci che come un tam tam si diffondevano nei principali social.

Ignoti, nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 aprile, si sono introdotti all’interno del cimitero monumentale compiendo vandalismi e imbrattamenti vari che hanno coinvolto la cappella del cimitero. Ma non si sono limitati a lasciare sporcizia e disordine, oltre a scritte e disegni osceni, tra cui una svastica, ma introdottisi in un attiguo locale adibito a magazzino hanno preso di mira una cassetta al cui interno erano custodite ossa umane e le hanno sparse all’esterno, alcune lanciate anche in aria e finite tra le tegole della copertura del camposanto. Necessario quindi, lunedì mattina, oltre all’intervento degli agenti di Polizia per i dovuti sopralluoghi, anche degli uomini dei Vigili del Fuoco per il recupero delle ossa disperse.