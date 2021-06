Commissioni esaminatrici dei concorsi interni per n. 313 posti di ispettore antincendi e per n. 574 posti di capo squadra, decorrenza 1.1.2020.

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

La Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli ed esami a n. 313 posti per l’accesso

alla qualifica di ispettore antincendi e a n. 6 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore AIB del

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, nominata con decreto dipartimentale 13 maggio 2021, n. 75 s.m.

è così composta: