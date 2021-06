Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

Si è svolto sulle acque del lago di Comabbio a Corgeno, nelle giornate del 26 e 27 Giugno 2021, il campionato italiano master maschili e femminili. Il GS VVF Carrino di Brindisi, presieduto dal comandante P.D. Giulio Capuano ed allenato dal DT Antonio Coppola, vi ha preso parte ed ha ottenuto strepitosi risultati, visto anche l’alto livello degli atleti presenti alla manifestazione.

Nella giornata di Sabato, il Singolo categoria Master A di Damiano Toscano riesce agevolmente a raggiungere la Finale A di Domenica. Le altre imbarcazioni del team erano invece già qualificate per la finale A e hanno dato il loro meglio per raggiungere le migliori posizioni. Daniele Crastolla vince ed è quindi campione d’Italia nel singolo categoria Master B, mentre Damiano Toscano ottiene il quinto posto, a pochi secondi dal podio, nella specialità del singolo categoria Master A. Crastolla e Toscano hanno anche gareggiato sul due di coppia categoria master A e, dopo una gara tiratissima, si devono fermare al quarto posto, a solo 1 secondo e 7 decimi dal terzo posto. Forte soddisfazione anche per il due senza di Maurizio Montanaro e Antonio Ciscutti, che ottengono un meritato terzo posto.

Si dice molto soddisfatto l’allenatore Antonio Coppola, che è contento e convinto di questi risultati, sia per l’ennesimo titolo vinto dall’atleta Crastolla sia in vista delle future gare in programma, tra cui i Campionati italiani Coastal rowing ed i Campionati italiani in tipo regolamentare.