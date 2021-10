Caserta, due incidenti stradali nella notte

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Questa notte una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise è intervenuta verso le ore 05:30 sulla su viale Carlo Terzo in prossimità del cinema multisala per un incidente stradale. Al loro arrivo, la squadra ha soccorso cinque ragazzi rimasti feriti in seguito all’incidente in cui non sono state coinvolte altre autovetture. Tre le autoambulanze arrivate sul posto che hanno provveduto a trasportare i feriti all’ospedale di Marcianise per le cure del caso. Sul posto i Carabinieri di Marcianise.

Poco dopo, una squadra VVF della sede centrale e una del distaccamento di Teano sono intervenute sull’autostrada A1 al Km 718+700, poco dopo il casello di Capua, per un incidente stradale. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato cinque autotreni incidentati tra di loro con gli occupanti di tre mezzi pesanti incastrati tra le lamiere. Immediatamente si è provveduto ad estrarre dalle lamiere i conducenti con l’attrezzatura da taglio in dotazione. Dopo un elaborato lavoro, reso difficile anche dalle condizioni in cui erano i mezzi, gli operatori VVF sono riusciti ad estrarre dalle lamiere tutti gli occupanti, assicurandoli alle cure dei sanitari presenti sul posto con varie ambulanze per il successivo trasporto in ospedale. Chiusa l’arteria autostradale per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.