Nuoro, imbarcazione va a fuoco e affonda

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella serata di ieri, intorno alle 20.45, su richiesta della locale Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con motobarca, sommozzatori e la squadra del locale distaccamento, a due miglia a largo della costa del comune di Siniscola per l’incendio di un’imbarcazione da diporto di circa 24 metri. I quattro occupanti a bordo sono stati tratti in salvo dalla Capitaneria di Porto, tutti in buone condizioni. I vigili del Fuoco sono stati presi a bordo dalle imbarcazioni della Capitaneria di Porto per essere trasportati nella zona delle operazioni. Al loro arrivo l’imbarcazione era completamente avvolta dalle fiamme, ogni operazione di contrasto era praticamente impossibile. Poco dopo la mezzanotte il natante si è inabissato, adagiandosi su un fondale di circa 40 metri.