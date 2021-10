Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Maltempo, soccorse persone bloccate in casa o nelle auto in panne, prosciugamenti di strade e locali in edifici allagati, messa in sicurezza di alberi e strutture pericolanti: 40 gli interventi svolti finora dalle 11 squadre Vigili del Fuoco a Nord di #Siracusa [#29ottobre 12:30]