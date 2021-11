modalità della prova preselettiva per il concorso pubblico per 128 posti per Ispettore Logistico gestionale emanate dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Si comunica che per lo svolgimento della prova preselettiva, in via telematica da remoto, del concorso pubblico per esami, a 128 posti nella qualifica di ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 30 luglio 2021, il candidato deve accedere al check requirements disponibile al link https://vigilfuoco.selezionidigitali.it che sarà attivo esclusivamente dall’ 8 al 20 novembre 2021.