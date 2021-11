Reddito di cittadinanza: arriva sequestro conto in banca

Spread the love



laleggeertutti.it – urly.it/3gd4a

Se già il Governo ha fatto un giro di vite contro i furbetti del reddito di cittadinanza, ora ci si mette pure la Cassazione. Con una sentenza appena depositata [1], la Suprema Corte ha stabilito la legittimità del sequestro del conto in banca per chi prende il sussidio senza averne il diritto.

Gli ermellini si sono occupati del caso di una donna che aveva presentato ricorso contro il sequestro del suo conto corrente disposto perché aveva percepito il reddito di cittadinanza pur avendo un reddito da lavoro dipendente. Dal canto suo, la Cassazione non solo ha respinto il ricorso della donna ma ha anche ribadito che devono essere confiscate le somme a credito erogate dall’Inps ed incassate indebitamente. Inoltre, è stato escluso che la donna non fosse al corrente dell’obbligo di dichiarare la variazione del suo reddito: in pratica, se prima prendeva il sussidio legittimamente perché in possesso dei requisiti, nel momento in cui ha iniziato a incassare anche un reddito da lavoro dipendente che prima non c’era avrebbe dovuto comunicarlo all’Inps, in modo che l’Istit