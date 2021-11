Monza, si dà fuoco in strada: 39enne in gravissime condizioni

Spread the love



Monza, 27 novembre 2021 – Dramma sfiorato all’alba di stamani a Monza. Un uomo di 39 anni, senza fissa dimora, si è dato fuoco intorno alle 6 in via Luciano Manara ed è ora ricoverato in gravissime condizioni al Niguarda di Milano. L’uomo, secondo quanto rende noto la centrale unica per l’emergenza urgenza (Areu), ha riportato ustioni su gran parte del corpo ed è stato immediatamente trasferito in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con automedica e ambulanza e i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Al momento non si conoscono le ragioni del gesto estremo. Spetterà ai militari dell’Arma, intervenuti sul posto, ricostruire l’accaduto e verificare se ci siano stati testimoni, mentre è certo che l’uomo ha fatto tutto da solo.