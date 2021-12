Video – Incendio in acciaieria nel veneziano

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Dalle 10:40 i vigili del fuoco, con quattro squadre e il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radioattivo), sono al lavoro nella zona industriale di Malcontenta, in provincia di Venezia, per l’incendio in un’acciaieria: le fiamme, scaturite da un laminatoio utilizzato per la lavorazione dei metalli, sono state domate. Nessuna persona risulta coinvolta, ingenti i danni nell’area dello stabilimento coinvolto. In corso verifiche tecniche per l’accertamento delle cause.

https://www.youtube.com/watch?v=1VAWxRNUGeI